Affetta da demenza senile si allontana da casa: rintracciata dopo due ore di ricerche

Una storia a lieto fine quella che si è verificata ieri, 12 agosto, a Pisa, dove intorno alle ore 12.25 un uomo anziano ha allertato la Sala operativa della Questura, chiedendo aiuto per l'allontanamento da casa della moglie, affetta da demenza senile. Le pattuglie dislocate sul territorio sono state immediatamente allertate, con una compiuta descrizione delle fattezze della donna e dell’abbigliamento indossato. Dopo averla ininterrottamente cercata sull‘intero territorio comunale è stata rintracciata circa due ore dopo nel parcheggio di via Paparelli, dove si aggirava da sola, in buone condizioni di salute. Sul posto è giunto il marito, che l’ha presa in consegna ringraziando i poliziotti per lo scampato pericolo.