Non dà notizie da giorni: trovata morta in casa

Da giorni non avevano notizie di un'anziana, così i familiari, allarmati anche dal fatto che nell'appartamento della donna, che viveva da sola in zona Barbaricina, le luci del bagno e della cucina erano accese, hanno avvisato la Polizia. Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai Vigili del fuoco: la donna è stata trovata deceduta, probabilmente per cause naturali.