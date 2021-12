Ubriaca tenta di accedere dentro l'ospedale: sanzionata

Intervento della Squadra Volanti della Polizia di Stato intorno alla mezzanotte della notte tra domenica e lunedì in piazza Manin, nei pressi dell’ingresso dell’Ospedale S. Chiara, dove una donna riferiva di essere stata aggredita da un dipendente dell’istituto di vigilanza.



Sul posto la donna, già nota alle forze dell'ordine, non mostrava segni di violenza ma era in evidente stato di ubriachezza. E' stato quindi richiesto l’intervento di un’ambulanza per gli accertamenti sanitari del caso presso il pronto soccorso.L’addetto alla vigilanza aveva fermato la donna in quanto aveva provato ad accedere alla struttura. La signora aveva così dato in escandescenza gettando a terra una bottiglia di vetro per poi perdere l’equilibrio e cadere a terra. Al termine degli accertamenti è stata sanzionata dai poliziotti intervenuti per manifesta ubriachezza.