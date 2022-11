Travolta dalle fiamme mentre cerca di accendere un fuoco con la benzina

Stava utilizzando benzina per accendere un fuoco quando le fiamme l'hanno raggiunta. Drammatico incidente intorno alle 16 di oggi, 14 novembre, in via Pancale a Pisa. A riportare ustioni una donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con la Pubblica Assistenza di Pisa.

Presenti anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

In aggiornamento