Un dono alla Polizia Municipale per ringraziare del soccorso prestato

Interventi anti-degrado e di contrasto allo spaccio e all'immigrazione irregolare portati a termine nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Pisa.

Nella sede del comando alla Sesta Posta si è anche svolto un incontro con un cittadino pisano, Loris Papini, che ha voluto fare un regalo alla Polizia Municipale quale ringraziamento agli agenti che erano intervenuti per soccorrerlo. "Un bellissimo gesto quello della donazione alla Polizia Municipale del signor Loris Papini - dice l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - che denota grande stima e gratitudine nell’operato dei nostri agenti di Polizia Municipale, quotidianamente impegnati al servizio dei nostri cittadini per garantire tutela e sicurezza. L’episodio occorso al signor Papini, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti, dimostra l’importante ruolo che riveste la nostra Municipale sempre vicina alle esigenze della comunità e a fornire interventi tempestivi ed efficienti alle richieste dei cittadini. Ringrazio anche l’ispettore Massimo Conforti e l’agente Giovanna Fivizzoli per la professionalità e competenza manifestate e il vicepresidente del Consiglio comunale, Riccardo Buscemi, che si è reso promotore di questa iniziativa".

Per quanto riguarda gli interventi, in zona stazione uno dei cani antidroga della Unità Cinofila ha rinvenuto 3,16 grammi di hashish nell’area a verde di via Bixio e, poco dopo, gli agenti hanno scovato, in via Battisti, un piccolo involucro contenente 0,80 grammi di cocaina. Le sostanze sono state sequestrate.

In Corso Italia invece una pattuglia in servizio, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, ha sorpreso uno straniero che stava bivaccando dentro un portone di una abitazione privata; anche nei suoi confronti sono scattate immediatamente le procedure di identificazione e verifica del permesso di soggiorno.