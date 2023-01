Dall'amministrazione la statua di San Sebastiano in dono alla polizia municipale

Un segno di vicinanza e amicizia al corpo della polizia municipale: è questo il sentimento che sta alla base del dono che alcuni amministratori del Comune hanno voluto consegnare al comandante Alberto Messerini durante la cerimonia che si è svolta venerdì 20 gennaio nella chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno in occasione della festa di San Sebastiano martire, patrono della polizia municipale d'Italia. E' stata fatta appositamente realizzare da una ditta artigiana di Coreglia Antelminelli una statua in resina di 65 cm raffigurante San Sebastiano da custodire presso il Comando di via Cesare Battisti, e consegnata nelle mani del comandante Messerini visibilmente emozionato per l'inaspettato dono, dopo la benedizione impartita dall'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

A corredo della statua anche una pergamena incorniciata che recita: "In ricordo del loro mandato 2018-2023 i sottoelencati Amministratori del Comune di Pisa: il Sindaco Michele Conti il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai il Vice Sindaco Raffaella Bonsangue il Vice Presidente del Consiglio Comunale Riccardo Buscemi gli Assessori Filippo Bedini, Giovanna Bonanno, Massimo Dringoli, Raffaele Latrofa, Paolo Pesciatini i Consiglieri Comunali Alessandro Bargagna, Laura Barsotti, Annalisa Cammellini, Paolo Cognetti, Giuseppe Colecchia, Emanuela Dini, Giulia Gambini, Manuel Laurora, Marcello Lazzeri, Virginia Mancini, Maurizio Nerini, Francesco Niccolai, Giovanni Pasqualino, Maria Antonietta Scognamiglio, Andrea Serfogli, Antonio Veronese, l’Amministratore Unico di Pisa.Mo. Andrea Bottone, il Presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti donarono al Corpo della Polizia Municipale di Pisa questa statua del patrono San Sebastiano martire".