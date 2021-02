Progetto 'Dopo di noi', la Sds Alta Val di Cecina-Valdera cerca collaboratori

C’è tempo fino al 1 marzo per presentare alla Società della salute dell’Alta Val di Cecina-Valdera la manifestazione di interesse a coprogrammare e coprogettare servizi e interventi a favore delle persone con disabilità grave e senza sostegno familiare. La Sds ha infatti pubblicato un avviso per selezionare soggetti privati con esperienza nelle suddette attività e per individuare soggetti pubblici interessati a candidarsi.

Tre sono i possibili ambiti di intervento previsti dalla progettualità: percorsi relativi alla residenzialità a lungo termine ma anche laboratori sull’autonomia e piccole esperienze di residenzialità al di fuori del nucleo familiare e attività di sviluppo delle competenze, con particolare riferimento all’accrescimento della consapevolezza e al sostegno alle potenzialità e all’occupabilità.