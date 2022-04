Doppia laurea da primato per Beatrice Giuliante: dottoressa in Geophysiscs a Pisa e in Austria

Beatrice Giuliante è la prima laureata a ottenere il Double Degree in 'International Master of Applied and Exploration Geophysics' (IMAEG), un doppio titolo attivato congiuntamente presso il Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa e la Montan University di Leoben (MUL), in Austria. Beatrice, originaria di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, ha discusso una tesi dal titolo 'Modelling and Elastic Inversion for time-lapse purposes in different reservoir scenarios', e nel suo lavoro è stata seguita dal professor Florian Bleibinhaus della Montan University di Leoben, dal professor Mattia Aleardi del Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa e dal dottor Enrico Paparozzi di ENI. Dopo aver svolto il primo anno di studi a Pisa, al terzo semestre Beatrice ha ottenuto 25 CFU in Austria come previsto dalle regole del Double Degree e ha poi svolto la tesi sotto la correlazione di docenti sia di Unipi sia di MUL.

Il Double Degree in 'International Master in Exploration and Applied Geophysics' è frutto di un accordo siglato nel 2018 dall’Università di Pisa con l’Università di Leoben, e in Italia è coordinato dalla laurea magistrale in Exploration and Applied Geophysics, sostenuta dal Dipartimento di Scienze della Terra e dal Dipartimento di Fisica. Ad oggi due studenti di Unipi hanno svolto parte dei loro studi in Austria (la laurea del secondo studente è prevista al prossimo appello) e due studenti di Leoben hanno seguito un semestre di corsi a Pisa. Beatrice è la prima fra questi a discutere la tesi di Laurea e continuerà la sua carriera con un dottorato presso il prestigioso GFZ di Potsdam. Molti altri studenti sono attualmente interessati al Double Degree IMAEG e dovrebbero iniziare i loro studi presso l’Università di Leoben nel prossimo semestre autunnale. Informazioni sul Double Degree si trovano sul sito.