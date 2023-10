Doppia lite di condominio a San Giuliano Terme: deve intervenire la Polizia per riportare la calma

Nella mattinata di giovedì 12 ottobre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta a San Giuliano Terme per una lite tra condomini. La vittima, una donna anziana, ha spiegato agli agenti che da circa tre anni l’inquilino del piano di sopra la accusa di arrecare disturbo. Per questo motivo, secondo la testimonianza della donna, viene sistematicamente offesa, minacciata e importunata dal vicino, che è arrivato anche a danneggiare la porta d'ingresso dell'appartamento.

I poliziotti hanno riportato la calma tra le parti e fatto trasportare la donna, in stato di agitazione, al Pronto Soccorso di Cisanello. Gli agenti hanno anche invitato la donna a formalizzare la testimonianza con una denuncia nei confronti dell'inquilino del piano di sopra. L'uomo, anch'egli informato della facoltà di sporgere a sua volta denuncia o querela, è stato invitato a tenere un atteggiamento più corretto nei confronti della vicina.

Nella serata di ieri un'altra pattuglia delle Volanti ha dovuto fronteggiare una seconda lite tra vicini nel territorio di San Giuliano Terme. Il soggetto che aveva richiesto l'intervento della Polizia ha riferito di avere problemi con il vicino, che a suo dire aveva chiuso arbitrariamente l'accesso utilizzato per raggiungere la propria abitazione con catene e paletti inserendo anche un cartello con scritto 'Vietato l'accesso proprietà privata'. I poliziotti, faticando a riportare la calma tra le due persone coinvolte nella discussione, hanno convinto il vicino a far passare l'uomo che aveva contattato le forze dell'ordine insieme alla moglie, per farli giungere nella propria abitazione. I due sono stati informati dei loro diritti e consigliati di rivolgersi ad un legale per fare piena luce sulla controversia civilistica.