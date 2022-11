Doppia premiazione Toscana per la gara nazionale di street theatre 'Ahi, serva Italia! – Dante di Shakespeare'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Avvenuta alla Casa di Dante in Roma, presieduta da Giorgio Napolitano e Marta Cartabia, la doppia premiazione della Toscana. I premi sono stati consegnati da Daniela Vergara, volto storico del TG2 RAI. La cerimonia ha concluso la gara nazionale di street theatre “Ahi, serva Italia! – Dante di Shakespeare“, patrocinata da Società Dante Alighieri e Fondazione Luigi Einaudi e interamente basata basato sull'omonimo romanzo di Monaldi & Sorti (Solferino). Il duo Stefano Venarucci (attore) e Sascia B (artista del fuoco) con la loro esibizione tenuta a Montecatini Val di Cecina (PI) sono tra i vincitori dell'oscar "Dante di Shakespeare", un originale busto di Dante che regge amleticamente in mano il teschio del giullare Yorick. Premiato anche l’ensemble fiorentino Le Donne della Commedia, per la migliore esibizione dedicata alla tematica femminile. Il premio è biennale e tornerà nell’estate 2024 con cerimonia di premiazione a Firenze. La cerimonia integrale è disponibile sul portale di RAI Cultura all’indirizzo https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2022/11/Cerimonia-di-premiazione-della-gara-di-street-theatre-Ahi-serva-Italia--Dante-di-Shakespeare--1e67ff33-9652-4f53-9d99-32bdbfa5a85d.html