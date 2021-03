Mobilità, via Cattaneo torna a doppio senso di circolazione: via alla sperimentazione

Il Comune di Pisa ha deciso di sperimentare il ritorno al doppio senso di circolazione in via Cattaneo, per migliorare la problematica dell’intenso volume di traffico che investe quotidianamente la zona, compresa piazza Guerrazzi e anche il ponte della Vittoria, ma anche per cercare una soluzione che favorisca la fruizione delle attività economiche del quartiere. Il provvedimento allo studio della Polizia Municipale prevede, quindi, in via sperimentale l’annullamento dell’ordinanza che risale al 1998, con cui veniva soppresso il doppio senso di circolazione e introdotto il senso unico, con la realizzazione della corsia preferenziale per gli autobus. Entro la fine del mese di marzo, appena sarà predisposta la segnaletica da parte di Pisamo, si torna quindi al doppio senso di circolazione nel tratto di via Cattaneo che va dalla intersezione con via Tronci all’incrocio con piazza Guerrazzi.

"La nostra attenzione ai quartieri è sempre massima e cerchiamo di adottare tutte le modifiche necessarie ai tempi che stiamo vivendo. Le scelte urbanistiche e di mobilità - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - infatti, sono alla base dello sviluppo dei quartieri e scelte sbagliate o non più in linea con i tempi possono determinare in maniera negativa la qualità della vita dei residenti in certe zone della città. Con la introduzione, anche se in via sperimentale per il momento, in via Cattaneo del doppio senso di marcia dopo 23 anni non adottiamo solo una modifica alla mobilità interna ma un’azione concreta per far fruire il quartiere in modo diverso".

"La scelta di rendere a doppio senso via Cattaneo - dice l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli - fa parte del nostro programma di miglioramento della mobilità in città. In questo caso si tratta di alleggerire dall’elevato volume di traffico il ponte della Vittoria, evitando che da lì passino i mezzi diretti verso la via Emilia e Ospedaletto in uscita da Pisa, che potranno passare appunto da via Cattaneo in direzione sud. Una soluzione che proponiamo in via sperimentale, riservandoci di valutare il cambiamento nella sua attuazione e attraverso il confronto con la popolazione residente".

"Con questo intervento - dice l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - prosegue l’attenzione dell’amministrazione verso le problematiche della zona di via Cattaneo. L’introduzione in via sperimentale del doppio senso di circolazione, pensata per dare nuova vita alla strada e alle attività economiche presenti, fa parte del più ampio processo di riqualificazione del quartiere, già avviato con l’installazione delle 11 telecamere di videosorveglianza, con l’aumento dei controlli alle attività commerciali, con le operazioni di sgombero di immobili occupati abusivamente e l’introdizione dei Vigili di quartiere, che hanno assicurato una maggiore presenza della Polizia Municipale. Il provvedimento nasce anche come risposta alle molte segnalazioni raccolte confrontandoci con cittadini, residenti della zona ed esponenti del Comitato di via Cattaneo".

Il provvedimento prevede la soppressione della corsia preferenziale del bus, in seguito al nulla osta di CTT Nord, e la conseguente realizzazione di nuovi stalli per parcheggi a pagamento, oltre a stalli per carico e scarico delle merci e per handicap; la soppressione dell’area pedonale con rimozione dei dissuasori e l’obbligo di svolta a destra per chi viene da via Tronci. Inoltre, comporta la rimozione dei manufatti posizionati sulla carreggiata all’esterno delle attività commerciali.

Il ripristino della circolazione a doppio senso, in un secondo momento, comporterà anche la riqualificazione dello slargo all’incrocio con via Tronci, eliminando il semaforo e realizzando un’isola spartitraffico comprensiva di aiuola a verde.