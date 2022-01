Polizia di Stato in lutto per la scomparsa del dottor Enrico Batini

Questura di Pisa in lutto per la scomparsa del dottor Enrico Batini, medico capo della Polizia di Stato. Nato a Pisa nel 1957, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pisa, con specializzazione in Medicina Interna, era entrato nella Polizia di Stato nel 1988 e, dopo il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, era stato assegnato proprio alla Questura di Pisa, dove aveva svolto con grande umanità e professionalità il gravoso compito di medico provinciale della Polizia di Stato e del personale civile del Ministero dell’Interno fino al collocamento in quiescenza, avvenuto nel 2017.



Lascia la moglie Loredana Salvemini, anch’essa appartenente alla Polizia di Stato, e i due adorati figli: Ilaria 27enne, laureata in Chimica Farmaceutica, e Gianluca, 22enne studente di Medicina. I funerali saranno celebrati domani, 26 gennaio, alle ore 16 presso la chiesa della SS. Trinità in via Berchet a Ghezzano di San Giuliano Terme.Il questore e il personale tutto della Polizia di Stato della provincia si stringono attorno alla famiglia.