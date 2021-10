'Dracula Day': Halloween si festeggia donando sangue

Zucche, scheletri e ovviamente 'vampiri in cerca di sangue' saranno i grandi protagonisti del Dracula Day, l’evento organizzato dai centri trasfusionali di Livorno, Pontedera, Cecina, Piombino e Volterra per festeggiare in modo solidale la festa di Halloween.

"Sabato 30 ottobre a Livorno, Pontedera, Cecina e Piombino, e venerdì 29 a Volterra - dice Fabrizio Niglio, Direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Livorno-Pisa - i centri trasfusionali saranno il luoghi più adatti dove iniziare i festeggiamenti di Halloween Noi che siamo 'vampiri' tutto l'anno vogliamo festeggiare i nostri donatori ringraziandoli con dolcetti, ma niente scherzetti, la professionalità prima di tutto. In questo periodo difficile chiediamo a tutti la massima partecipazione perché abbiamo veramente bisogno di tutti quelli che hanno il 'red pass' nel cuore. Nonostante la luce del giorno i 'castelli trasfusionali' abbasseranno il ponte levatoio dalle 7.30 per raccogliere sangue e plasma fino al completamento degli appuntamenti. Sarà bello celebrare in modo alternativo un gesto così importante".

Chi può donare

Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta 'donazione differita' ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino. Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione 'Come fare per' sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento, indicazioni sul centro trasfusionale più vicino e come poter prenotare la propria donazione.