Vicopisano: un nuovo drive through per i tamponi

Da mercoledì 26 gennaio sarà possibile fare i tamponi ASL anche al drive through nella zona industriale di Lugnano-Noce, nel comune di Vicopisano, allestito e gestito dalla Misericordia di Vicopisano come punto R.A.Mi., rete degli ambulatori delle Misericordie, in via Masaccio.

Il drive through sarà attivo: il lunedì, dalle 9:00 alle 13:00, il mercoledì dalle 13:30 alle 16:30 e la domenica, dalle 8:30 alle 12:30.

Per prenotare i tamponi (per ora quelli rapidi) basta avere la ricetta medica e prenotare sul portale: https://prenotatampone.sanita. toscana.it/#/home

Coloro che hanno un voucher per la sorveglianza scolastica possono presentarsi anche senza prenotazione o appuntamento, meglio se nella prima ora di ogni turno di servizio.



"Abbiamo pianificato gli orari - spiega il governatore Marco Fagiolini - in modo complementare con le altre Misericordie che hanno già attivato un drive through della ASL, o che lo stanno attivando: Misericordia di Pisa, Misericordia Pontedera e Misericordia Navacchio. In questo modo riusciremo a garantire una ampia copertura per il nostro bacino territoriale. Come Misericordia avevamo già dato la nostra disponibilità - continua Fagiolini - in seguito alla manifestazione di interesse della Asl nel marzo scorso. Non appena ci è arrivata la richiesta ci siamo attivati: la popolazione ha bisogno, la Asl ha bisogno e noi ci siamo".

"Non appena il governatore Fagiolini ha contattato l'amministrazione - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - ci siamo messi in moto per trovare tempestivamente una soluzione in un luogo facilmente accessibile e che non fosse suscettibile di creare disagi alla circolazione. Ringrazio, a nome dell'amministrazione, la Misericordia di Vicopisano che ancora una volta mette a disposizione un servizio estremamente importante sia per le persone che non dovranno spostarsi per fare un tampone sia per le famiglie e i ragazzi delle scuole”.

"La Misericordia, come la Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e di Uliveto Terme - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali, Valentina Bertini - c'è sempre stata, anche in questa pandemia. Per ogni esigenza, per ogni servizio, per ogni necessità, sia sanitari che sociali, ha garantito la sua presenza e la sua competenza. Dall'assistere persone che stavano male al prendersi cura di chi è in isolamento domiciliare, portando mascherine, farmaci e spesa alimentare e in numerose altre situazioni. Non si è mai tirata indietro. L'apertura del drive through è ancora qualcosa in più che ci mettono a disposizione questi volontari e queste volontarie, insieme al personale, che sarà al suo interno, in un momento delicato della pandemia che ci auguriamo passi al più presto. Anch'io rinnovo il mio grazie alla Misericordia".