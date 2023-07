Lotta allo spaccio dal cielo: identificati cinque assuntori

Continua il controllo delle piazze di spaccio della zona del volterrano da parte dei Carabinieri, che ha visto anche l’impiego di un elicottero del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa San Giusto. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di mercoledì 26 luglio, i militari della Compagnia di Volterra con il supporto del personale del Gruppo Forestale Carabinieri di Pisa e l’ausilio dell'elicottero hanno svolto un servizio antidroga nelle aree boschive dei Comuni di Guardistallo e Riparbella.

Nel corso dell’attività cinque persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, per un totale di 7 grammi, e sono state segnalate alla Prefettura competente quali assuntori. Nei confronti di due di queste è scattato il ritiro della patente di guida poiché trovate in possesso dello stupefacente mentre erano al volante della propria auto. Sono state sequestrate amministrativamente due auto e sanzionati i due legittimi proprietari, poiché utilizzate senza la prevista copertura assicurativa.