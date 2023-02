Via Cattaneo, alla vista della Polizia getta l'eroina in strada e fugge: indagini in corso

Alla vista della Polizia un giovane si è frettolosamente dileguato facendo perdere le proprie tracce, ma la caparbietà degli agenti ha portato comunque frutti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, in via Cattaneo, nel corso di un ordinario pattugliamento in zona stazione a Pisa.



Dopo la fuga dell'individuo, i poliziotti sono ritornati nel punto in cui il giovane aveva iniziato a correre per dileguarsi. A seguito del controllo accurato nei pressi del bordo strada, gli agenti hanno vista premiata la loro tenacia, poiché hanno rinvenuto 2 involucri di cellophane trasparente termosaldati che, a seguito di analisi da parte della Scientifica, sono risultati contenere quasi 10 grammi di eroina.



Lo stupefacente è stato sequestrato e gli operatori hanno inviato una dettagliata nota alla Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, che ha avviato le indagini finalizzate all'identificazione dello spacciatore.