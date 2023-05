Ponsacco, droga in macchina e guida senza patente: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nell'ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio concentrato nei pressi del noto Condominio 'Bellavista' di Ponsacco, hanno denunciato in stato di libertà una persona per detenzione illegale di sostanza stupefacente, segnalandola al contempo alla Prefettura per una violazione al Codice della Strada.

Nel dettaglio, il soggetto è stato sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura, fino alla perquisizione, che ha permesso di ritrovare in suo possesso 3 dosi di cocaina ed 1 di hashish. Oltre a questo, i Carabinieri hanno accertato che la persona guidava nonostante avesse la patente revocata.