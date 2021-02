Gita all'Abetone al sapore di hashish: segnalati tre giovani pisani

Forte affluenza di persone lo scorso fine settimana all'Abetone dove sono stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri. Sei persone sono state multate per non aver rispettato la normativa anti-Covid, mentre altre 5 sono state segnalate quali assuntori di stupefacenti. Tra queste ultime anche tre ragazzi della provincia di Pisa, poco più che ventenni, controllati nella piazza principale. I tre giovani, dopo aver preso il caffè, stavano fumando uno spinello contenente hashish prima di mettersi in viaggio per far rientro presso le proprie abitazioni. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di altri 4 grammi di hashish e pertanto nei loro confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura di residenza quali assuntori di sostanze stupefacenti.