Un meccanismo rodato, portato avanti da uno 'esperto'. Ma alla fine è stato - di nuovo - preso. La Polizia Municipale di Pisa ha arrestato ieri, 5 luglio, in flagranza di reato, un 29enne tunisino con l'accusa di spaccio. L'uomo è un volto noto, è stato arrestato dagli operatori del Nosu già a settembre scorso in un appartamento di Cisanello e poi anche dai Carabinieri, per lo stesso reato. Al termine degli adempimenti, il 29enne è stato rimesso in libertà senza misure cautelari, tuttavia è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura, per l'accompagnamento al Centro per il Rimpatrio di Bari e le procedure di espulsione.

Tutto è partito dalle segnalazioni dei residenti di via San Martino, che hanno notato il via vai di alcuni stranieri ad ore fisse del giorno, con armeggiamenti sospetti nei pressi di un ciclomotore in apparente stato di abbandono, in un vicolo. La pattuglia del Nosu, sul posto, ha sorpreso il 29enne proprio alle prese con il mezzo. Ha tentato di allontanarsi in bicicletta, ma è stato subito bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 40 euro e di un cellulare. Sotto la pedana del motorino è stato trovato un involucro contenente 50 grammi di Hashish suddivisi in 7 barrette.

L'operazione non è finita, però. Il telefono dello straniero, pregiudicato per reati di spaccio e irregolare nel territorio italiano, continuava a squillare: ad un primo controllo conteneva messaggi e richieste di stupefacenti. Così gli agenti, a riprova dei sospetti, sono andati ad uno degli appuntamenti. L'uomo incontrato ha confermato di voler acquistare droga dal tunisino, come già fatto altre volte in passato. A questo punto il quadro è stato del tutto completo: il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio e ricettazione, accusa quest'ultima per la bicicletta di cui non ha giustificato il possesso. Si cerca il proprietario. Il motorino utilizzato come nascondiglio è invece di proprietà di una ignara cittadina.