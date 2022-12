Nasconde cocaina dietro una pianta natalizia e si allontana: indaga la Polizia

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta, su segnalazione di un residente, in via delle Belle Torri, dove era stato notato un soggetto che armeggiava nei pressi di una pianta decorativa, posta per le feste natalizie nei pressi di un locale, per poi allontanarsi furtivamente.



I poliziotti hanno ispezionato il luogo, rinvenendo tre involucri di cocaina per un peso complessivo di 8,3 grammi, evidentemente nascosti dal pusher in attesa di recuperarli. La droga, sottoposta a vincolo di sequestro al momento contro ignoti, al dettaglio avrebbe fruttato circa 350 euro. Indagini in corso per risalire al responsabile.