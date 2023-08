In ospedale con la cocaina: giovane scoperta dalla Polizia

Intervento ieri mattina, 16 agosto, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, a seguito della segnalazione del poliziotto in servizio presso il posto fisso del nosocomio pisano. Qui è stata sottoposta ad approfondito controllo una giovane degente italiana, originaria di un'altra provincia toscana, che ha dichiarato di fare uso di sostanza stupefacente per uso personale e, a precisa richiesta, spontaneamente ha consegnato una bustina con all’interno due palline in cellophane di cocaina del peso di 1 grammo. La sostanza è stata sequestrata e alla giovane è stata contestata la detenzione di stupefacente per uso personale.