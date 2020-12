Droga e pistola clandestina trovate in casa dopo il controllo: 33enne in carcere

La Vigilia di Natale la Squadra Volanti di Pisa è stata impegnata nella perquisizione di due abitazioni, entrambe nella disponibilità di un 33enne pisano, già noto alla Polizia per questioni di droga, che era stato fermato ad un controllo e aveva tenuto un atteggiamento sospetto.

L'accertamento ha portato gli agenti nella prima abitazione, nella zona San Giusto. I poliziotti hanno scovato nella camera da letto del giovane, a seguito di una dettagliata perquisizione, 50 grammi di marijuana, un grammo di hashish, due bilancine di precisione e 8.550 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio.

Droga, soldi e bilancine sono state sequestrate, con il giovane che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ma la seconda perquisizione, a Porta a Lucca, è stata ancora più fruttuosa: occultata in un calzino e ben nascosta su un alto armadio di casa, è stata rinvenuta una pistola a tamburo clandestina, perché priva del numero di matricola, munita di quattro proiettili. L’arma è stata sequestrata e, una volta informato il PM di turno presso la Procura della Repubblica, per il giovane si sono aperte le porte del carcere Don Bosco.