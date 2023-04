Persona sospetta nei pressi di una siepe: la Polizia trova eroina

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta, con una pattuglia della Squadra Volanti, in seguito alla segnalazione circa la presenza di un soggetto che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una siepe in via Emilia, zona Villaggio Aurora, a Pisa.



I poliziotti non sono riusciti a rintracciare la persona ma, nei pressi del punto indicato, hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente 12 grammi di eroina. Al dettaglio avrebbe fruttato almeno 40 dosi per un ricavo di quasi 300 euro. Indagini in corso per individuare il pusher.