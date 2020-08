Centro storico: "Giovanissimi che si drogano in pieno giorno"

Ragazzi giovanissimi che si drogano in centro storico in pieno giorno. E' quanto denuncia il consigliere comunale del Pd, Marco Biondi, con un post pubblicato oggi, 20 agosto, su Facebook con tanto di foto scattate alle siringhe abbandonate per strada dai loro utilizzatori. "Esco dallo studio - scrive Biondi - e vedo scappare una coppia di turisti inorriditi da Vicolo della Croce Rossa. Mi affaccio e vi è gruppo di persone, tra cui dei ragazzi giovanissimi, a drogarsi che a loro volta se ne vanno. Questo è lo scenario che propone Pisa alla luce del giorno".

Una denuncia ripresa anche dal consigliere regionale Dem, Antonio Mazzeo. "Ancora una volta - commenta Mazzeo - la realtà arriva a dimostrare tutta l'inutilità degli slogan, delle ordinanze spot e degli incarichi a onorevoli spacciati per esperti in sicurezza. Serve (anzi, servirebbe) che l'amministrazione comunale leghista cominciasse, dopo due anni e mezzo, a fare qualcosa di concreto per questa città e smettesse di abbandonarla, giorno dopo giorno, sempre più a se stessa. Non è solo un problema di decoro urbano, ma è una tragedia sociale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto dalla pagina Facebook di Antonio Mazzeo