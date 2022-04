Drone per le foto in Piazza dei Miracoli senza brevetto e autorizzazione: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di vigilanza in zona Duomo ha pizzicato, tra i tanti turisti che affollavano la Piazza dei Miracoli, un 32enne rumeno in villeggiatura in Italia che aveva fatto alzare in volo un drone per scattare foto più suggestive al complesso monumentale. I poliziotti hanno sequestrato il drone e denunciato l'incauto turista ai sensi del Codice della Navigazione, per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione sia perché privo del brevetto e sia perché carente della necessaria autorizzazione per far volare il drone sull'area monumentale.