Drone finisce contro la Torre di Pisa: denunciato turista francese

Voleva osservare la bellissima Piazza dei Miracoli dall'alto, catturando le immagini con un drone, ma l'apparecchio ha urtato contro il settimo anello della Torre. E' finita male per un cittadino francese di 25 anni, in vacanza a Pisa, che è stato identificato dalla Polizia di Stato e denunciato a piede libero ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione in relazione al Regolamento AIP ENAV che vieta il sorvolo all'interno dell'area monumentale. Il drone, recuperato dal personale dell'Opera Primaziale, è stato posto sotto sequestro.