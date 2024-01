Drone in volo sopra alla Torre: denunciato un turista

Nel pomeriggio di martedì 23 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in piazza Duomo per la segnalazione di un drone in volo nella 'No Flight Zone'. L'apparecchio era di un turista sudamericano. L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti identificativi e gli è stata contestata la violazione amministrativa per violazione degli artt. 1213 e 1174 del Codice della Navigazione.