Sicurezza, i droni della Polizia municipale di Pisa diventano 'aeromobili di Stato'

Un altro importante traguardo raggiunto da un reparto specialistico della Polizia municipale di Pisa. I tre droni che attualmente compongono il 'Reparto Volo' sono stati riconosciuti, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 6 febbraio scorso, come 'aeromobili di Stato'. Questa qualificazione consentirà una semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione al volo ed un ambito di intervento più ampio.



“Nel decreto ministeriale che qualifica i nostri droni come aeromobili di Stato - commenta il comandante Alberto Messerini - viene riconosciuta l’alta specializzazione raggiunta dal nostro Reparto Volo, costituito nel 2021 e composto dai piloti Nicola Verdone e Leonardo Fortezza, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la passione con cui svolgono questa importante attività”.



“Da ora in avanti - continua Messerini - le attività svolte con il supporto dei droni potranno essere potenziate: dalla ricerca di persone scomparse alle attività di polizia giudiziaria, fino al controllo ambientale ed edilizio, senza dimenticare l’importanza delle riprese dall’alto per quanto riguarda la ricostruzione di un incidente stradale”.



In pratica, gli Apparecchi a Pilotaggio Remoto (questo il nome tecnico dei droni) potranno volare su tutto il territorio comunale ad eccezione di poche aree nelle quali sono vietati i sorvoli civili. Il Reparto Volo della Polizia municipale di Pisa fa parte anche del progetto aerofotogrammetria della Regione Toscana, una attività che consente il rilevamento delle caratteristiche del terreno (non visibili da terra) per una migliore conoscenza e controllo del territorio. Benchè molti siano, in Italia, i Comandi di Polizia Municipale dotati di droni, solo sei hanno conseguito la qualifica di 'aeromobili di Stato': Milano, Genova, Treviso, Trieste, Monsummano Terme e, da qualche giorno, Pisa.