Sorpresi a rubare in una villetta: due uomini arrestati dopo una colluttazione

Movimenti sospetti e poi due figure sconosciute che si introducono in una villetta al numero 13 di via Cavour nella frazione di Arena Metato (San Giuliano Terme): sono all'incirca le 12 di sabato 29 maggio e un residente della zona allerta la Polizia. Due pattuglie della Squadra Volanti sono intervenute sul posto circondando la villetta e bloccando, dopo un tentativo di fuga attraverso una finestra, i due malviventi.

Al ternine della perquisizione sono stati trovati in possesso di un orologio in acciaio Lorenz, due catenine in oro e un braccialetto in argento appena trafugati dalla villetta. I due, privi di documenti identificativi, sono stati sottoposti al fotosegnalamento e identificati: si tratta di due cittadini dell’est Europa, rispettivamente di 45 e 36 anni. Quest’ultimo in particolare vanta pregressi arresti, avvenuti nel centro-nord Italia, per reati sia contro la persona che il patrimonio. L’uomo, classificato come pericoloso dall’Interpol per crimini commessi anche in patria, ha tentato la fuga, costringendo un agente scelto delle Volanti ad esplodere un colpo in aria con la pistola a scopo intimidatorio.

Il colpo non è stato sufficiente ad arrestarne la fuga, e l’agente si è visto costretto a placcarlo e ad ingaggiare una colluttazione che gli ha procurato una contusione alla mano destra con prognosi di 5 giorni: il ladro invece ha riportato la lussazione della spalla destra. I due malviventi sono stati tratti in arresto

nella flagranza dei reati di furto aggravato in abitazione e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e su disposizione del Pubblico Ministero di turno scortati al carcere Don Bosco. La Polizia di Stato di Pisa ritiene di aver bloccato due pericolosi ladri seriali, dal momento che in zona negli ultimi giorni si sono registrati diversi furti in abitazione.