Controlli sulle strade: due persone denunciate dai Carabinieri

Prosegue l'attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e, più in particolare, al contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. Nella giornata di mercoledì 22 marzo i militari della Sezione Radiomobile di Pisa hanno segnalato una persona per guida in stato di ebbrezza. I militari, dopo aver sottoposto il guidatore al controllo con etilometro, hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1 g/l. Nel contesto è stata anche ritirata la patente di guida. In periferia, i Carabinieri hanno controllato un altro conducente che, alla guida della propria automobile, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli volti ad appurare eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.