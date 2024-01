Volterra: denunciato due volte nell'arco di due ore

Due denunce rimediate in appena due ore. E' successo a Volterra.

I Carabinieri hanno sottoposto a controllo il soggetto che stava viaggiando a bordo di un ciclomotore in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo essersi rifiutato

di sottoporsi al previsto accertamento con etilmetro, si è dato alla fuga con il proprio scooter. Rintracciato, al termine delle operazioni di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.



Dopo circa un’ora, nel centro cittadino, la stessa persona, con una barra di ferro della lunghezza di 72 cm, si è resa responsabile della rottura di una vetrata di un

negozio, provocando un danno di circa cinquemila euro.

I militari, una volta giunti sul posto, inizialmente non hanno rintracciato il colpevole, nel frattempo datosi alla fuga, ma grazie alle testimonianze dei pochi presenti sul posto, sono riusciti a risalire alla sua identità e a segnalarlo nuovamente alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di danneggiamento.

L’oggetto in ferro utilizzato è stato posto sotto sequestro penale.