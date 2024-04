Nel territorio della Compagnia di Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un utente della strada che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 1,01, dunque poco più del doppio consentito dalla Legge.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera invece i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un altro conducente: all’esame dell’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l, anche in questo caso superiore al doppio del limite consentito dalla Legge. In ognuna delle circostanze i militari hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida e alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Pisa.