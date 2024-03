In auto nascondono 1 chilo di hashish e 2mila euro contanti: scoperti e arrestati

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Miniato, alcune sere fa, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno controllato un’auto con a bordo due italiani. All’atto dell’identificazione, i Carabinieri hanno notato un pacchetto che il passeggero cercava di occultare sotto il tappetino.

Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto così a controlli più approfonditi della vettura e dei suoi occupanti, constatando

che il pacchetto sospetto conteneva 5 panetti di sostanza stupefacente di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi, rinvenendo ulteriori 4 panetti di hashish da 400 grammi, occultati all’interno dell’autovettura sotto il sedile del passeggero, 2 dosi della stessa sostanza e poco più di 2.000 euro in contanti contenuti all’interno del giaccone di uno dei due ragazzi, nonché uno spinello contenente marijuana in possesso del conducente.

I militari hanno dunque proceduto anche alla perquisizione domiciliare delle abitazioni dei due giovani, rinvenendo un bilancino di precisione e ulteriori due bustine contenenti 2 grammi circa di hashish e poco meno di 1 grammo di marijuana.

Al termine dei controlli i due giovani sono stati condotti dapprima in caserma per le formalità di rito e, al termine, accompagnati al carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che vaglierà le loro posizioni nel corso del procedimento a loro carico.