Fermati per un controllo, nell'auto ci sono due coltelli vietati: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno segnalato in stato di libertà due persone per porto d'armi per cui non è ammessa licenza. I due soggetti, che viaggiavano a bordo di una vettura, al termine della perquisizione veicolare sono stati sorpresi in possesso di due coltelli - uno della lunghezza di 18 cm, con lama di 8 cm e l'altro della lunghezza di 30 cm, con lama di 13 cm - sottoposti a sequestro. Nella circostanza è stata anche ritirata la patente al conducente del veicolo, sorpreso in possesso di stupefacente e segnalato alla Prefettura per uso personale.