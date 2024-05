Negli scorsi giorni gli agenti della Squadra Mobile di Pisa, durante un servizio di pattugliamento in centro, hanno notato un’auto sospetta con due soggetti a bordo. Nonostante fosse stato intimato l’alt la vettura si è allontanata repentinamente. Dopo un rapido inseguimento l’auto è stata raggiunta in via Battelli.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno così verificato che a bordo della vettura erano presenti due giovani pregiudicati, un uomo ed una donna di diciannove e ventidue anni, e che il veicolo in questione era stato rubato la sera precedente nel territorio di Pisa. Inoltre la perquisizione dei poliziotti ha consentito di rinvenire ben 22 scatole di medicinali psicotropi, due coltelli oltre a timbri e ricettari medici.

Da successivi accertamenti è emerso che i ricettari medici erano stati sottratti alcuni giorni prima in occasione di un furto nell’Unità funzionale di Salute Mentale di via Romiti. I due giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Pisa per ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope e porto di arma impropria. Inoltre, in stretto raccordo con i colleghi della Divisione Anticrimine, gli operatori della Squadra Mobile hanno notificato a uno dei due denunciati un avviso orale adottato dal questore di Pisa.