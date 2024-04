Controlli sulle strade: due persone denunciate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato due persone in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Nel dettaglio a Pisa i militari hanno controllato un utente della strada, che, alla guida di veicolo, ha rifiutato di sottoporsi agli esami volti ad accertare eventuale assunzione di stupefacenti. Oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, è stata ritirata la patente di guida.



I militari della Compagnia di Volterra hanno invece sottoposto a controllo una persona mentre era alla guida di un’auto. Nel corso dell’identificazione è emerso che tale conducente non era in possesso della patente, poiché già revocata nel corso dell’ultimo biennio e, pertanto, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.