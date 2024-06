Passeggiano in città con un coltello a serramanico in tasca: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato, in due circostanze separate, altrettante persone per porto di oggetti atti ad offendere. Nella serata di lunedì 17 giugno, in centro, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso dei servizi preventivi, hanno controllato una persona sorprendendola in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello della complessiva lunghezza di circa 18 centimetri. I militari, oltre alla denuncia in stato di libertà, hanno provveduto a sequestrare l'arma.

Nel corso della notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno, in periferia, sempre i militari delle Compagnia di Pisa hanno controllato un’altra persona, sorprendendo anch'essa in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico lungo circa 22 centimetri. Anche in tale circostanza, oltre alla segnalazione, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'oggetto.