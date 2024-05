Sorpresi con un coltello a serramanico e una mazza da baseball: due denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno controllato una persona che, a bordo di una bicicletta, stava percorrendo la SS 1 Aurelia nord. L’esito degli accertamenti ha permesso di rinvenire addosso all'individuo un coltello a serramanico per una lunghezza complessiva di 22 centimetri. Al termine delle attività è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Sempre a Pisa i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato una persona per porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso del servizio di sicurezza in centro, i militari hanno controllato un soggetto che, a bordo di un veicolo e sottoposto a perquisizione, è stato sorpreso in possesso di una mazza da baseball. I Carabinieri hanno quindi sequestrato l’oggetto e denunciato la persona all’Autorità Giudiziaria pisana.

A Volterra i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale, nel corso di servizi di controllo della circolazione stradale, hanno sottoposto al test con l’etilometro due conducenti riscontrando, nel primo caso, un tasso pari ad oltre 1,30 g/l e, nel secondo, un livello pari ad oltre 1,60 g/l, entrambi di gran lunga superiori alla soglia di Legge. I due conducenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa, per guida in stato di ebbrezza. Le patenti di guida inoltre sono state ritirate.