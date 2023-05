Controlli sulle strade: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di monitoraggio del territorio di competenza, nel fine settimana appena trascorso hanno denunciato in stato di libertà due persone. A Pisa, durante i controlli in centro, i militari hanno controllato un cittadino straniero che, all’esito delle verifiche, è risultato gravato dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune e, perciò, è stato denunciato.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera i Carabinieri, a conclusione di specifiche indagini, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, per guida sotto influenza di alcool una persona che, qualche sera prima, alla guida di un veicolo non di proprietà si era ferito dopo aver sbandato. I militari, intervenuti in soccorso del conducente, dopo averlo accompagnato al Pronto soccorso di Pontedera, avevano chiesto ai sanitari di procedere agli accertamenti tossicologici. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest: la patente è stata ritirata.