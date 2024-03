Controlli stradali: due persone denunciate in centro e in periferia

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nella giornata di mercoledì 6 marzo, nel corso dei servizi del controllo del territorio hanno denunciato due persone, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza e per non aver ottemperato alla disposizione di lasciare il territorio dello Stato.

Nella zona periferica della città i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un conducente che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con tasso alcolemico superiore a 1,0 g/l. Nella circostanza, i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente, oltre alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria locale. Inoltre, sempre i Carabinieri della Radiomobile, in centro, hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana un soggetto sorpreso in violazione della misura del divieto di ritorno nel capoluogo.