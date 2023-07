Doppia tragedia a Marina di Vecchiano: due persone muoiono nelle acque mosse

Primo pomeriggio tragico sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, dove il personale dei Vigili del Fuoco e del 118 sono intervenuti per mettere in sicurezza due gruppi distinti di persone. Purtroppo l'arrivo tempestivo dei soccorsi non ha evitato la doppia tragedia: durante le operazioni di salvataggio sono morti due uomini.

Nei pressi della Penisola dei Gabbiani un'imbarcazione ha perso l'assetto e si è rovesciata: dell'equipaggio composto da 5 persone ha avuto la peggio un uomo di 50 anni originario della provincia di Firenze. Nonostante i disperati tentativi degli operatori sanitari, l'uomo è morto: le altre 4 persone sono state prese in carico dal 118.

In un tratto di mare poco distante dal punto dove si è verificato il primo incidente, Vigili del Fuoco e operatori sanitari hanno soccorso due bagnanti in balia delle onde. Per uno dei due, un 30enne polacco, purtroppo non c'è stato niente da fare.