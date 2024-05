Ubriachi bloccano per mezz'ora un autobus: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà due persone per ubriachezza molesta ed interruzione di un pubblico servizio. I due, a bordo di un autobus in evidente stato di ebbrezza, a seguito dei ripetuti inviti da parte dell’autista di scendere dal mezzo hanno opposto resistenza, causando il ritardo della corsa di circa 30 minuti. Soltanto l'intervento dei militari ha consentito il ripristino della linea urbana.