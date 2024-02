Controlli, ubriachi alla guida dell'auto: denunciate due persone

I Carabinieri nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio hanno sottoposto a controllo con etilometro il conducente di un’auto, riscontrando un tasso alcolemico poco superiore a 0,8 g/l, e quindi oltre il limite consentito. Nella circostanza è scattato il deferimento in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria locale e il ritiro della patente di guida.

Un altro controllo è stato fatto in periferia: un altro conducente di un’auto è stato sorpreso con un tasso alcolemico oltre 3 volte il limite consentito dalla Legge. Anche in questo caso è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida.

Sempre in periferia i militari hanno denunciato in stato di libertà una persona per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa: il soggetto, all’esito del controllo, è risultato gravato della citata misura in corso di validità.