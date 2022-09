Ritrovati due scooter rubati: sono stati riconsegnati ai proprietari

Nella serata di giovedì 1 settembre una pattuglia della Squadra volanti della Questura, transitando in zona San Giusto, ha notato un motociciclo parcheggiato a bordo strada ma con le luci di posizione accese e con il quadro di accensione manomesso. Dopo i controlli nella banca dati, il veicolo è risultato essere il provento di un furto denunciato lo scorso 29 agosto presso la stazione dei Carabinieri di Migliarino (il furto era avvenuto il 28 agosto a Pisa in via San Martino). Il mezzo,

parzialmente danneggiato ma regolarmente marciante, è stato restituito al proprietario fatto arrivare dalla Sala operativa sul posto.

I poliziotti poi hanno perlustrato l'area circostante, rinvenendo un secondo scooter, anch'esso provento di un furto denunciato lo scorso 31 agosto presso la stazione dei Carabinieri di Livorno Centro (furto avvenuto il 30 agosto a Livorno in via Gobetti). Anche questo mezzo, regolarmente funzionante, è stato restituito al legittimo proprietario.