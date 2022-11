Tre spacciatori sorpresi in un appartamento: due sono minorenni, il terzo sarà espulso

Nella mattinata di mercoledì 9 novembre alcune pattuglie della polizia, supportate dalle unità cinofile della Guardia di finanza, hanno circondato un edificio situato a Porta a Mare dopo la richiesta di intervento di alcuni residenti della zona. Gli agenti, una volta fatta irruzione nello stabile, hanno sorpreso tre cittadini di origini tunisine, due minorenni e un maggiorenne, che avevano con loro due confezioni di cocaina del peso di 0,5 grammi ciascuna, due bilancini di precisione, 100 euro in contanti e un monopattino risultato rubato a Pisa nel mese di settembre 2021.

I tre sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e per la ricettazione del monopattino rubato. La droga i bilancini di precisione e i soldi sono stati sequestrati, mentre il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario. I due minorenni, dopo un passaggio in Questura per la formalizzazione degli atti da trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sono stati collocati in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Il terzo tunisino, di 29 anni, invece è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per l'avvio delle pratiche di espulsione. L'Ufficio Immigrazione, sempre nella giornata di mercoledì 9 novembre, ha anche collaborato con i Carabinieri per l'espulsione con accompagnamento ai Centri di Permanenza e di Rimpatrio di Milano e di Torino di altri due stranieri irregolari.