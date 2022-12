Pontedera: arrestati e condotti in carcere due spacciatori ricercati da tempo

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto a livello provinciale, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio in genere e più in particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno conseguito nella giornata di giovedì 15 dicembre due risultati di rilievo.

A Navacchio i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Nello specifico la persona arrestata risultava destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria pisana, per l’espiazione di una condanna residua di tre anni e dieci mesi di reclusione. La condanna é conseguente al reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nello scorso maggio. Nei confronto del soggetto è stato disposto l’accompagnamento alla casa circondariale di Pisa.

A Pontedera i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato una persona a carico della quale era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze. In particolare, i militari, durante un controllo, hanno rintracciavato questa persona, ricercata in ambito nazionale dal luglio 2019, notificandole il provvedimento in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso dal gennaio 2010 al febbraio 2011.

Nello specifico, l’attività illecita è emersa durante una maxi operazione antidroga, condotta tra l’anno 2010 e il 2013 dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Anche in questo caso è stato disposto l’accompagnamento in carcere.