Moda: due studentesse dell'Istituto Modartech protagoniste al concorso CNA Federmoda

Istituto Modartech sbanca la 34° edizione del Concorso nazionale di CNA Federmoda, dedicato ai giovani stilisti. La Scuola di alta formazione di Pontedera fa incetta di premi nella serata conclusiva che ha visto sfilare nel Salone delle Colonne di Roma gli outfit dei 24 finalisti provenienti dalle scuole di moda di tutta Italia.

A conquistare la giuria di aziende e professionisti del settore sono state Mira Ascoli, vincitrice del premio assoluto come miglior stilista del Concorso, oltre a quello della sezione 'Abbigliamento e maglieria'; ed Emma Orsucci, che si è aggiudicata il primo posto nella categoria 'Calzature e accessori'. Iscritte entrambe al terzo anno del corso di laurea in Fashion Design di Istituto Modartech, le due studentesse si sono distinte per la grande manualità e la capacità di unire tradizione e innovazione nelle loro creazioni.

Nella sua collezione 'Doll à porter', Mira Ascoli si è ispirata alla perfezione delle fashion dolls, esagerandone volutamente alcuni dettagli come maniche, bottoni e design oversize per creare sproporzioni in grado di proporre una nuova visione di bellezza, lontana dai classici stereotipi.

Celebrano invece la montagna e l’abbigliamento alpino gli abiti della capsule collection 'Nessuna Traccia' di Emma Orsucci, che ha integrato nuove tecnologie nel campo dei tessuti, aggiungendo elementi tipici del mondo alpino come corde, moschettoni e ganci, esaltando gli accessori. Anche i colori scelti, con sfumature di grigio e arancione scuro, richiamando i segnali dei sentieri.

Tra i finalisti del Concorso anche una terza studentessa, Rita Diomaiuto, che ha portato in passerella 'Sulla mia pelle', una collezione che trae ispirazione dalla storia personale della designer, che attraverso la tecnica dell’agugliatura sfumata e la creazione di delicati effetti cromatici e texture che imitano le variazioni della pelle, ha realizzato una serie di outfit che mettono in evidenza i segni lasciati dal Lupus, rara patologia che colpisce proprio la cute.

"Le vittorie di Mira ed Emma rappresenta il perfetto coronamento di un percorso che ha portato la Scuola a presentare tre studentesse in finale - spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech - Questi riconoscimenti premiano l’impegno e la passione, ma anche il network che abbiamo costruito, nel corso degli anni, con le aziende dei principali distretti del Made in Italy e che rappresenta un enorme valore aggiunto nella proposta formativa dell’Istituto".

Non si chiude però qui l’avventura delle tre studentesse di Istituto Modartech, che grazie all’accordo tra CNA Federmoda e la Camera di Commercio Italiana in Giappone, sono candidate anche al concorso 'The NIC Award', un progetto innovativo concepito per premiare e presentare nuovi designer italiani nel mercato giapponese.

I vincitori saranno proclamati il prossimo 31 luglio, da una giuria composta da esperti di moda e design di fama internazionale, ed avranno la possibilità di presentare le loro creazioni a stampa e buyers giapponesi, sfilando anche a Tokyo ad ottobre. Per la realizzazione della sua collezione Mira Ascoli ha collaborato con le aziende Filpucci, Luxury Jersey, Maglificio Civico 3, mentre Emma Orsucci con Lampo Zippers e Leathertex.