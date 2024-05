Due studenti di Latina vincono la XXVII edizione della 'Gara Nazionale di Programmazione della Macchina di Turing'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Matteo Mariani e Mattia Zampi, due studenti dell’ I.I.S. di Latina, si sono aggiudicati il primo premio della Gara Nazionale di Programmazione della Macchina di Turing, giunta ormai alla XXVII edizione, seguiti dagli studenti del Liceo Massimo D’Azeglio di Torino, da quelli dell’ITI G. Marconi di Pontedera, dell’ITS Mattei di Urbino e del Liceo Vito Volterra di Ciampino. Un sodalizio ormai consolidato quello tra l’Università di Pisa e il Rotary Club Pisa-Galilei, che vuole da un lato avvicinare gli studenti alla scienza dei calcolatori e dall’altro premiare i giovani più promettenti, offrendo loro dieci iscrizioni nel nostro ateneo (in qualunque facoltà) e premi in denaro che vanno dai settecentocinquanta ai millecinquecento euro. Ben cinquantadue le squadre partecipanti, provenienti da scuole di tutta Italia, a riprova di quanto la Gara sia ormai conosciuta e ambita in tutto lo stivale. A occuparsi dell’evento, come di consueto, i Professori del Dipartimento di Informatica, coordinati da Alessio Conte, affiancati dal Rotary Club Pisa-Galilei, in particolare dal Presidente, Ignazio Bulgarella, e da Roberto Brogni, che da sempre si dedica a questo importante progetto