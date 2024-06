Ponsacco, beccati mentre rubano utensili elettrici: in auto avevano oggetti per scassinare case e veicoli

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, al termine delle indagini, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, due uomini per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I due, alcune sere fa, sono stati notati da un militare dell’Arma, libero dal servizio, all’interno di un supermercato di Ponsacco mentre cercavano di rubare utensili elettrici per un valore complessivo di circa 60 euro.

Sono stati dunque allertati i militari della Stazione di Ponsacco che, giunti sul posto, hanno recuperato la merce rubata e hanno individuato l’auto che sarebbe stata utilizzata dai malviventi, lasciata nel parcheggio antistante il supermercato, scoprendo che si trattava di un veicolo provento di furto, avvenuto nel febbraio scorso a Pontedera.

All’interno della vettura sono stati rinvenuti altri oggetti atti allo scasso. La refurtiva, al termine delle formalità di rito, è stata restituita ai gestori del negozio, mentre gli oggetti atti allo scasso venivano sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.