Ubriaco al volante e con la patente sospesa: denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato all’accertamento della regolarità delle condotte alla guida, hanno denunciato due persone in stato di libertà. A Pisa i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio di prevenzione di routine, hanno fermato un guidatore che, all’esito di un controllo con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,25 g/l, denunciandolo per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è risultata già sospesa dopo un precedente controllo.

A Volterra i Carabinieri della locale Compagnia hanno fermato un veicolo e sottoposto ad accertamenti con etilometro il conducente. Il test ha evidenziato un tasso di alcolemia pari a 1,05 g/l, per cui è stato conseguentemente denunciato. La patente di guida è stata ritirata.